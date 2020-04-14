شاهد.. رسالة العقيلي للعاملين في تطبيقات التوصيل: لا تتلاعبوا.. عملكم وطني

تأسّف على استغلال بعض الشباب للتصاريح ودعاهم للالتزام

وجه الزميل خالد العقيلي مقدم برنامج "كلنا مسؤول" رسالة للشباب والفتيات العاملين في تطبيقات التوصيل، بالالتزام بالتعليمات وعدم استغلال تصاريح التنقل.

وأشاد العقيلي بخطوة وزارة الداخلية بتوحيد نماذج تصريح التنقل للجهات المستثناة ودورها في ضبط التلاعب.

وقال في رسالته للشباب والفتيات: "على من يعملون في تطبيقات توصيل الطلبات إدراك أن ما يقومون به يعتبر خدمة كبيرة لوطنهم، لم يتم منحكم هذا التصريح إلا لخدمة المجتمع، إضافة إلى أنه فرصة لكسب المزيد من الدخل نتيجة زيادة العمل خلال هذه الفترة".

وتأسّف العقيلي من استغلال البعض لهذه التصاريح للتجول داعياً الجميع للالتزام.