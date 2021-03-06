شاهد.. خالد بن سلطان يطمئن على مصابي المرحلة الأخيرة من رالي الشرقية

الاتحاد السعودي للسيارات كان قد نعى اليوم الدراج السعودي رياض الشمري

‬قام الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بزيارة تهدف إلى الاطمئنان على المتسابقين الذين تعرضوا لحوادث في المرحلة الأخيرة من رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021.

وكان الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية قد أعلن، اليوم السبت، وفاة الدراج السعودي رياض الشمري؛ إثر حادث تعرض له خلال المرحلة الأخيرة من رالي الشرقية تويوتا الدولي.

وقال الاتحاد السعودي في تدوينة نشرها عبر حسابه في موقع "تويتر": ببالغ الأسى والحزن، ينعى الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الدراج السعودي رياض الشمري (الذي توفي) إثر حادث تَعَرض له خلال المرحلة الأخيرة من رالي الشرقية تويوتا الدولي، ونسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.