قرقاش عن قرار التحالف بوقف إطلاق النار: حكيم ومسؤول

قال مغردًا: قرار مهم لا بد من البناء عليه إنسانيًّا وسياسيًّا

علّق وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات الدكتور أنور قرقاش على قرار التحالف -بقيادة المملكة- بوقف إطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين، بأنه قرار حكيم ومسؤول.

وقال عبر حسابه في "تويتر": قرار التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوقف إطلاق النار في اليمن ولمدة أسبوعين قرار حكيم ومسؤول؛ فمع الدعوات المتكررة للحل السياسي تبرز المخاوف من وصول فيروس كورونا ليعقد الأزمة الإنسانية المستمرة.. قرار مهم لا بد من البناء عليه إنسانيًّا وسياسيًّا.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، قد صرّح بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف، بناء على إعلانها السابق بتاريخ (1 شعبان 1441هـ/ 25 مارس 2020م) بتأييد ودعم قرارات الحكومة اليمنية في قبولها دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا (19-COVID)، ودعوة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث لوقف إطلاق النار، وخفض التصعيد، واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي، ولجدية ورغبة التحالف في تهيئة الظروف المناسبة لعقد وإنجاح جهد المبعوث الأممي لليمن، وللتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، والعمل على مواجهة جائحة كورونا، ومنعه من الانتشار؛ فإن التحالف يعلن وقف إطلاق نار شاملًا في اليمن لمدة أسبوعين بدءًا من يوم الخميس الموافق (16 شعبان 1441هـ/ 9 أبريل 2020م) الساعة الـ(1200) بالتوقيت المحلي، قابلة للتمديد بهدف تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين، وفريق عسكري من التحالف تحت إشراف المبعوث الأممي لبحث مقترحاته بشأن خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن، وخطوات بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية، واستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية للوصول إلى مشاورات بين الأشقاء اليمنيين للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.