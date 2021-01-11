شاهد.. أمانة الرياض تغلق منازل شعبية حوّلها وافدون إلى مخازن لإعادة تصنيع الاثاث

أغلقت أمانة منطقة الرياض مخازن لإعادة تصنيع الأثاث المنزلي المستعمل والملابس المستخدمة.
وقالت الامانة عبر حسابها في تويتر: وافدون يحوّلون منازل شعبية مهجورة إلى مخازن لإعادة تصنيع الأثاث المنزلي المستعمل والملابس المستخدمة.
وأضافت أن مراقبي الأمانة صادروا البضائع وأغلقوا المواقع.أمانة الرياض الرياض
كشفت عبر فيديو عن الحملة الميدانية التي قام بها مراقبوها مؤكدة مصادرة البضائع
أغلقت أمانة منطقة الرياض مخازن لإعادة تصنيع الأثاث المنزلي المستعمل والملابس المستخدمة.
وقالت الامانة عبر حسابها في تويتر: وافدون يحوّلون منازل شعبية مهجورة إلى مخازن لإعادة تصنيع الأثاث المنزلي المستعمل والملابس المستخدمة.
وأضافت أن مراقبي الأمانة صادروا البضائع وأغلقوا المواقع.