صدور أمر سامٍ بمنح الجنسية السعودية لخطاط مصاحف المدينة المنورة عثمان طه

صدر أمر كريم بمنح الجنسية لخطاط مصاحف المدينة المنورة الشيخ عثمان طه، طبقًا لأخبار المدينة المنورة.
وعثمان بن عبده بن حسين بن طه الحلبي ويُكنى بـ «أبو مروان»، هو خطاط سوري مُقيم في السعودية. اشتهر بكتابته لمصحف المدينة الذي يصدره مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

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19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443 03:33 PM

صدور أمر سامٍ بمنح الجنسية السعودية لخطاط مصاحف المدينة المنورة عثمان طه

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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صدر أمر كريم بمنح الجنسية لخطاط مصاحف المدينة المنورة الشيخ عثمان طه، طبقًا لأخبار المدينة المنورة.
وعثمان بن عبده بن حسين بن طه الحلبي ويُكنى بـ «أبو مروان»، هو خطاط سوري مُقيم في السعودية. اشتهر بكتابته لمصحف المدينة الذي يصدره مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

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