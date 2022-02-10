"مساند" تسجل ارتفاعاً في عقود الاستقدام في نهاية العام 2021

في وقت ارتفعت فيه عدد الدول المتاحة للاستقدام عبر المنصة إلى أكثر من 14 دولة

سجلت منصة مساند التي تختص باستقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، ارتفاعاً في الربع الرابع من العام 2021 في إجمالي عقود العمالة المنزلية، حيث تجاوزت نسبة الزيادة بين شهري أكتوبر وديسمبر من العام ذاته 15%، وذلك في وقت ارتفعت فيه عدد الدول المتاحة للاستقدام عبر المنصة إلى أكثر من 14 دولة.

تعمل منصة مساند التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإضافة عدد من الدول الجديدة للاستقدام في العام الحالي 2022، كما تحرص على أن تكون الدول الجديدة المصدرة للعمالة المنزلية ذو جودة مناسبة للعائلة السعودية، إعتماداً على دراسات ومعايير عدة؛ ومنها: (الأوبئة، نسبة الجرائم، اللغة، المستوى التعليمي، تكلفة الاستقدام المتوقعة، الرواتب، وغيرها).

وأوضحت منصة مساند أن عقود الاستقدام للعمالة المنزلية سجلت ارتفاعا خلال الربع الرابع من العام الماضي، حيث بلغت في شهر أكتوبر 65 ألف عقداً، وارتفعت في شهر نوفمبر من لتصل إلى أكثر من 69 ألف عقداً، وثم تجاوزت في شهر ديسمبر سقف 76 ألف عقداً، لتسجل بذلك ارتفاعا متواصلاً في عدد عقود الاستقدام في نهاية العام 2021.

وتصدرت جمهورية بنغلاديش الشعبية قائمة الدول الأكثر في عقود الاستقدام للعمالة المنزلية عبر منصة مساند خلال شهر ديسمبر من العام 2021، وذلك بأكثر من 12 ألف عقداً، بينما جاءت بالمرتبة الثانية جمهورية باكستان الإسلامية بما يزيد عن 11 ألف عقداً، وثم جمهورية الهند بنحو 11 ألف عقداً، حيث سجلت الاخيرة إقبالاً في إصدار العقود منها مقارنة بشهري أكتوبر ونوفمبر.

وقبل ذلك، وتحديداً في شهر نوفمبر، سجلت جمهوية الفلبين 13 ألف عقداً، وثم جمهورية بنغلاديش الشعبية بعدد 13 ألف عقداً، وبعد ذلك جمهورية مصر العربية بأكثر من 9 الآف عقداً، بينما في شهر أكتوبر بلغ إجمالي عقود الاستقدام من جمهورية الفلبين 13 ألف عقداً، وثم بنغلاديش بأكثر من 11 ألف عقداً، وجاءت بالمرتبة الثالثة أوغندا بنحو 10 الآف عقداً.

الجدير ذكره، أن منصة مساند تهدف إلى حوكمة وأتمتة وتسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق إدارة عملية التعاقد بين الأفراد ومكاتب الاستقدام، إضافة إلى إدراة العلاقة بين مكاتب الاستقدام ومكاتب ارسال العمالة المنزلية في الدول المرسلة، إضافة إلى العديد من الخدمات والمميزات التي تقدمها المنصة لعملائها والتي تهدف لتحسين قطاع الاستقدام في المملكة وخارجها.

ويمكن الاستفادة من خدمات ومزايا منصة مساند أو التواصل مع خدمة العملاء في المنصة عبر المنصات التالية: الموقع الإلكتروني (https://musaned.com.sa/) تويتر (@Musaned_DL) هاتف (920002866).