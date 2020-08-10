عقب تنبيه الأمطار.. "مدني الباحة" تحذّر: ابتعدوا عن مجاري السيول

هطولات رعدية مصحوبة برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، قد حذّرت جميع المواطنين والمقيمين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أيّ حالات طارئة -لا سمح الله-.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 7 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والمخواة والمندق وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية الباحة

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10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441 11:42 AM

هطولات رعدية مصحوبة برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

عقب تنبيه الأمطار.. "مدني الباحة" تحذّر: ابتعدوا عن مجاري السيول

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، قد حذّرت جميع المواطنين والمقيمين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أيّ حالات طارئة -لا سمح الله-.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 7 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والمخواة والمندق وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها.

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