وثائق تكشف تسلم "عون" و"دياب" تحذيرات من خطورة "النترات" قبل انفجارها

مسؤولون أمنيون أرسلوا رسالة بشأنها إلى الرجلين في 20 يوليو

كشفت وثائق اطلعت عليها "رويترز "، ونشرت فحواها، اليوم (الثلاثاء)، أن مسؤولين أمنيين لبنانيين حذروا رئيس الوزراء ورئيس الدولة الشهر الماضي من أن وجود 2750 طنًا من نترات الأمونيا في مخزن بمرفأ بيروت يمثل خطرًا أمنيًا ربما يدمر العاصمة إذا انفجرت تلك المواد.

وتضمن تقرير من المديرية العامة لأمن الدولة عن الأحداث، التي أدت إلى الانفجار إشارة إلى رسالة أرسلت بالبريد الخاص إلى الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب في 20 يوليو (تموز) الماضي.

ورغم أن مضمون الرسالة لم يكن ضمن التقرير الذي اطلعت عليه "رويترز"، فقد أفاد مسؤول أمني كبير، بأنها تلخص ما توصل إليه تحقيق قضائي بدأ في يناير(كانون الثاني) وخلص إلى ضرورة تأمين المواد الكيماوية على الفور.

وأضاف المسؤول الأمني أن الخطر كان قائماً أن تستخدم هذه المواد في هجوم إرهابي إذا سُرقت.

وفي إشارة إلى الرسالة الموجهة إلى رئيس الوزراء ورئيس الدولة من المديرية العامة لأمن الدولة، التي تشرف على أمن المرفأ، بين المسؤول، أن النائب العام التمييزي غسان عويدات أعد تقريرًا نهائيًا جرى إرساله إلى السلطات.

وأكد المسؤول الذي شارك في صياغة الرسالة وطلب عدم نشر اسمه، أنه حذر من أن النترات قد تدمر بيروت إذا انفجرت.

ومن المحتمل أن يثير الحديث عن هذه الرسالة انتقادات جديدة، ويغذي الغضب الشعبي من الانفجار، الذي اعتبر أحدث مثال على إهمال الحكومة وفسادها، الذي دفع بلبنان إلى الانهيار الاقتصادي.