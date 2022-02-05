الأزمة الأوكرانية.. قوات أمريكية تصل إلى بولندا

تضم جنودًا من الفرقة الأمريكية 82 المحمولة جوًّا

أعلن الناطق باسم الجيش البولندي الميجور برجنيسلاف ليتشينسكي، اليوم (السبت)، أن تعزيزات أمريكية وصلت إلى بولندا في إطار طمأنة الحلفاء القلقين من التوتر الروسي- الأوكراني.

وقال "ليتشينسكي": "وصلت طلائع الجنود إلى مطار يسيونكا في جنوب شرقي البلاد، والجزء الأكبر من الكتيبة الأمريكية -وقوامها 1700 جندي- سيصل قريبًا".

وبيّن أن الاستعدادات اللوجستية بدأت منذ الأسبوع الماضي، واليوم حطت طائرة على متنها جنود من الفرقة الأمريكية 82 المحمولة جوًّا في يسيونكا.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء الماضي عن نشر قرابة 3000 جندي أمريكي في شرق أوروبا خلال الأيام المقبلة؛ وذلك وسط مواجهة مع روسيا بسبب أوكرانيا.