2558 إصابة جديدة بكورونا في روسيا والإجمالي يقفز لـ 18328 حالة

في 62 إقليماً من أقاليم البلاد ومن بينهم 1355 إصابة في العاصمة موسكو

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الإثنين، تسجيل 2558 إصابة جديدة بالفيروس في 62 إقليماً من أقاليم البلاد؛ من بينهم 1355 إصابة في العاصمة موسكو و495 حالة بضواحي العاصمة؛ ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 18328 إصابة.

وجاء في بيان مقر العمليات: "تم خلال الـ 24 الساعة الماضية، تسجيل 2558 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 62 إقليماً روسياً"؛ ليصل عدد الحالات المؤكّدة في 82 إقليماً إلى 18328".

ووفق "سبوتنيك" كان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات؛ حيث بلغ 1355 حالة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، و495 إصابة بضواحي العاصمة، وكذلك سجلت مدينة سان بطرسبورغ 121 حالة.

وتابع المقر في بيانه: "غادر 179 شخصاً المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، بذلك يبلغ إجمالي الذين تعافوا من الفيروس 1470 شخصاً".

وأشار المقر إلى تسجيل 18 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ 24 الساعة الماضية وإجمالي الوفيات 148 شخصاً.