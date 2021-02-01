"كورونا" في إيطاليا.. 7925 إصابة جديدة و329 حالة وفاة

إجمالي الإصابات 2,560,957 والوفيات 88,845 شخصًا

سجلت إيطاليا 7925 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و329 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية، في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس لتبلغ 2,560,957 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 88,845 حالةً.

