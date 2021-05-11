رئيس وزراء الصومال يغادر جدة

نائب أمير منطقة مكة كان في وداعه

‬غادر رئيس الوزراء بجمهورية الصومال الفيدرالية محمد حسين روبلي، جدة اليوم.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، مدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة أحمد بن ظافر.