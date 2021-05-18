نامت امرأة حامل.. وما حدث لها في نومها أصابها بصدمة

بعد 12 ساعة من المخاض الصعب

بعد 12 ساعة من المخاض الصعب، نامت امرأة كندية حامل؛ لكن ما حدث لها في نومها أصابها بصدمة، وأصبح قصة غريبة تحكيها، حسب صحيفة "الديلي ميرور" البريطانية.

فقد فاجأت امرأة كندية رواد موقع "تيك توك"، بقصتها عن ولادتها لطفلتها وهي نائمة بعدما طلب حساب على "تيك توك" من متابعيه الحديث عن قصصهم الغريبة مع الولادة.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن الصحيفة البريطانية، أن إيمي دنبار صدمت مشاهدي مقطع الفيديو الذي حصد على 630 ألف مشاهدة، بعد أن شاركت به للحديث عن قصتها مع الولادة؛ حيث قالت من خلال المقطع إنها بعد 12 ساعة من المخاض في المستشفى، تم إعطاؤها حقنة "إبيديورال"؛ مما ساعدها على تخفيف بعض آلامها والحصول على قسط من النوم.

وأضافت "دنبار" أنها شعرت وكأنها لم تخلد إلى النوم إلا دقيقة واحدة فقط.

وعندما عادت الممرضة للاطمئنان عليها لاحظت من خلال معدات المراقبة الطبية أنها تعرضت لانقباض كبير أثناء نومها، ثم فوجئت أن المرأة فقدت نبضات قلب الجنين على الشاشة.

ودون أي مقدمات اكتشفت الممرضة وجود الطفلة المولودة على السرير؛ حيث إن المرأة ولّدت نفسها بينما كانت نائمة.

وأوضحت "دنبار" أن الممرضة قالت لها إن الانقباض الكبير الذي شاهدته كان ولادتها.

وتضيف المرأة قائلة: "فجأة، امتلأت الغرفة بالكثير من الأطباء والممرضات لفحص طفلتي التي لم تكن تبكي؛ لذلك بالطبع شعرت بالذعر".

ولكن بعد فحص الطفلة، أعادوها إلى "دنبار" وأكدوا لها أنها بخير تمامًا.