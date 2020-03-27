الكويت تسجل 17 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع عدد الحالات الإجمالية لـ225 حالة

سجلت وزارة الصحة الكويتية، خلال الـ24 ساعة الماضية، 17 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 225 إصابة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، أن خمس حالات كانت مرتبطة بالسفر؛ منها أربع حالات لكويتيين، وحالة واحدة لمقيم مصري، وتسع حالات كانت مخالطة لحالات (منها سبع حالات لكويتيين، وحالتان لمقيمة عراقية ومقيمة سودانية)، كما تخضع ثلاث حالات للتقصي الوبائي.

وأعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق اليوم، عن شفاء ثماني حالات مصابة بكورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء في الكويت إلى 57 حالة.