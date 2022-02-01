أمانة الرياض: 1.4 كيلوجرام المعدل اليومي لإنتاج الفرد من النفايات المنزلية

رفعت قرابة 77 طناً خلال أسبوع.. وحدّدت 4 إرشادات للحفاظ على النظافة

كشفت أمانة منطقة الرياض أن نسبة ما يتم رفعه من النفايات المنزلية تبلغ 1.4 كيلوجرام لكل فرد يومياً، مشيرة إلى أنها قامت خلال الفترة من 21 إلى 27 يناير برفع 76939 طناً من النفايات مستهدفة المحافظة على النظافة.

وأشارت إلى 4 إرشادات للحفاظ على نظافة مدينة الرياض، تتمثل في: تقليل نسبة النفايات الصادرة من المنازل، والالتزام بإحكام غلق أكياس النفايات ووضعها في الحاويات المخصّصة لها، لتسهيل عملية نقلها والتخلص منها، مؤكدةً في إنفوجرافيك نشرته على حسابها بتويتر، أن الوقت المناسب لإخراج أكياس النفايات هو ما بين الساعة 7:30 مساءً و9:30 مساءً.