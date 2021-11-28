





1

بعد يومين من إغلاق حدوده أمام المسافرين القادمين من جنوب قارة أفريقيا

تجنبًا لتسلل "أوميكرون".. المغرب يوقف جميع الرحلات الجوية المتجهة إليه لمدة أسبوعين

391

أعلن المغرب اليوم "الأحد"، وقف جميع الرحلات الجوية المباشرة المتجهة إليه لمدة أسبوعين اعتبارًا من غد؛ بسبب المتحور الجديد لـ"كوفيد-19" "أوميكرون".

وقرر المغرب الجمعة الماضي إغلاق حدوده أمام المسافرين القادمين من بلدان منطقة أفريقيا الجنوبية، تحسباً لانتقال عدوى "أوميكرون" الذي رصد للمرة الأولى في جنوب أفريقيا.