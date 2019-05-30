أمطار مكة تلطف الأجواء وتدفع السكان للإفطار خارج المنازل

تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة وامتلأت بها الشوارع وسالت الأودية

شهدت مكة المكرمة أمس أمطارًا متفرقة، تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، واستمرت لساعات ما أدى إلى جريان بعض الأودية والشعاب، وامتلاء الشوارع بالمياه.

ودفعت الأمطار بالسكان إلى الخروج إلى الساحات والميادين والمخططات الخالية من العمران للاستمتاع بالحالة المطرية ومشاهدة جريان السيول.

وكان وادي المغمس شرق مكة قد حظي بتوافد الكثير من الأسر وعمد بعضهم من الأطفال إلى اللهو واللعب وسط السيول التي شهدها الوادي، في الوقت الذي فضل فيه بعضهم الإفطار خارج المنازل، في ظل انخفاض درجة الحرارة.