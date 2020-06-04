"كورونا" يصيب 693 كنديًّا جديدًا.. ويسلب الحياة من 129

الإصابات ترتفع إلى 93.441

رصدت وكالة الصحة العامة في كندا، اليوم (الخميس)، 693 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 93441.

وبيّنت الوكالة أنها سجلت 129 حالة وفاة جديدة ليرتفع مجملها إلى 7543؛ وفقًا لـ"رويترز".

وكان إجمالي الإصابات في كندا أمس 92748 إصابة، فيما بلغت الوفيات 7414 حالة وفاة.



