جثمان رجل المرور شهيد الواجب يوارى الثرى بالرياض

دهسه شخص أثناء عمله وفر هارباً قبل أن يضبطه الأمن

شيّعت أسرة شهيد الواجب رجل المرور هاني بن سعود العصيمي بعد الصلاة عليه الظهر وتوارى جثمانه في مقبرة شمال الرياض بحضور والده وبعض أبناء العمومة وعدد محدود من قيادات وضباط وزملائه بـ"مرور الرياض".



وقد تمكنت شرطة منطقة الرياض، ممثلةً بشعبة التحريات والبحث الجنائي، من القبض على أحد الأشخاص يبلغ من العمر 23 عاماً بعد أن قام بدهس أحد رجال المرور أثناء تأدية عمله بأحد النقاط المرورية بغرب الرياض يوم أمس الجمعة عند الساعة الحادية عشرة صباحاً؛ مما تسبب في وفاته رحمه الله.



وقام الجاني بالهروب من موقع الحادث بأحد الشقق السكنية بحي لبن غرب الرياض، فيما ضبطت المركبة بعد أن حاول إخفاءها؛ حيث قام بإزالة لوحات المركبة وتظليلها ظناً منه أنه في مأمن من قبضة العدالة، وسيتم إحالته إلى جهة الاختصاص لإكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.



وقد انفردت "سبق" بنشر تفاصيل القضية تحت عنوان مصادر "سبق": القبض على سائق سيارة دهس رجلَيْ مرور غرب الرياض".