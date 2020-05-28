أوكرانيا تسجل 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 22 ألفًا و382 حالة

سجلت أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 22 ألفًا و382 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الأوكرانية في بيان لها، أن إجمالي حالات الوفاة بلغ 669 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة جديدة؛ فيما تَمَاثل للشفاء 444 حالة.

أوكرانيا فيروس كورونا الجديد

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28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441 11:25 AM

ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 22 ألفًا و382 حالة

أوكرانيا تسجل 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 22 ألفًا و382 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الأوكرانية في بيان لها، أن إجمالي حالات الوفاة بلغ 669 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة جديدة؛ فيما تَمَاثل للشفاء 444 حالة.

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أوكرانيا فيروس كورونا الجديد

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