"إسبر": القوات الخاصة الأمريكية كانت تهدف إلى اعتقال البغدادي وقتله فقط

قال: حاولنا التواصل معه لتسليم نفسه.. رفض وهرب إلى مكان تحت الأرض

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر: إن الغارة التي شنّتها القوات الخاصة الأمريكية شمال غرب سوريا، كانت تهدف إلى اعتقال البغدادي وقتله فقط إذا دعت الحاجة.

وأضاف "إسبر" لمحطة "سي.إن.إن" الأمريكية: "حاولنا التواصل معه لتسليم نفسه... رفض وهرب إلى مكان تحت الأرض، وخلال محاولتنا إخراجه فجّر سترة ناسفة"؛ منوهًا بأن جنديين أمريكيين أصيبا بجروح طفيفة خلال العملية ولكنهما عادا بالفعل إلى الخدمة.

ولفت "إسبر" إلى أن "الرئيس ترامب دَرَس الخيارات في وقت سابق من الأسبوع (الماضي).. وقرر الخيار الذي نعتقد أنه أعطانا أكبر احتمال للنجاح".

وكان البنتاغون قد صرّح مؤخرًا بأن واشنطن تراقب من سيستلم قيادة "داعش" بعد تصفية مؤسسها أبو بكر البغدادي.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من يوم الأحد، أن القوات الخاصة لبلاده تَمَكّنت من تصفية "البغدادي" خلال عملية أمنية نفّذتها في إدلب السورية. وقال ترامب إن البغدادي "قُتل مثل كلب، حينما حاول الاختباء في نفق مسدود وجر معه ثلاثة من أطفاله الصغار"؛ مضيفًا أن زعيم "داعش" فجّر حزامًا ناسفًا كان يرتديه؛ مما أدى إلى مقتله والأطفال الثلاثة.