شرطة الشرقية: القبض على مواطنين تسببا في حريق بمحل تجاري

جرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وأحيلا إلى النيابة العامة

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية أن شرطة محافظة القطيف -وبالتنسيق مع الدفاع المدني بالمحافظة بعد مباشرته حريقاً في محل تجاري مما تسبب في احتراق محال مجاورة- اتضح وجود شبهة جنائية في الحريق، وتمكنت من تحديد هوية الجناة، وهما مواطنان، أصيب أحدهما في الحادثة جراء الحريق، فيما تم القبض على الآخر، وجرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلا إلى النيابة العامة بالمنطقة.