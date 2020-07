"تعليم صبيا" تمثل المملكة في معرض "جلوب" الدولي وتحقق مراكز متقدمة

تشارك ببحوث مع علماء من دول عدة في مجال البيئة لتبادل الخبرات

تمثل إدارة تعليم صبيا، المملكة العربية السعودية في فعاليات معرض جلوب GLOBE الدولي الافتراضي للعلوم ٢٠٢٠م، والذي ينطلق مساء اليوم الاثنين، ويستمر حتى الخميس المقبل، متضمناً العديد من الندوات والورش.

وتشارك إدارة تعليم صبيا في المعرض ببحثين من أصل ثلاثة بحوث تم ترشيحها من قبل وزارة التعليم؛ بهدف إتاحة الفرصة للطلاب والطالبات لممارسة مهاراتهم التي تعلموها من خلال مشاركتهم في برنامج جلوب، والتعاون العلمي مع العلماء في مجال البيئة وتبادل الخبرات مع طلاب البرنامج من جميع أنحاء العالم.

وتشارك الثانوية الأولى للبنات بصبيا ببحث بعنوان "سرطان بطعم الماء" Water Taste Cancer، فيما تشارك مدرسة المطعن المتوسطة والثانوية للبنات ببحث بعنوان "أثر درجة الحرارة وحموضة التربة على زراعة نبات تباع الشمس الذي ينمو بمدرسة المطعن بصبيا" The effect of temperature and soil acidity on cultivation of Sun flower that grows at Al-mattan school at Sabya.

من جهة أخرى حققت طالبات إدارة تعليم صبيا، مراكز متقدمة ضمن منافسات الأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات على مستوى المملكة، حيث حصدت الطالبة جنان علي شاجري من المتوسطة الثانية بالظبية، المركز الأول في أولمبياد الرياضيات، فيما حققت الطالبة إيلاف الحسن عماري من المتوسطة الأولى بصبيا، المركز الثالث في الأولمبياد الوطني للعلوم للمرحلة المتوسطة.

وفي منافسات الأولمبياد الوطني للكيمياء حققت الطالبة فتون محسن عميش من ثانوية الدرب، المركز العاشر، ورهام أحمد الحازمي من الثانوية الثانية بضمد، المركز العاشر في أولمبياد الرياضيات للمرحلة الثانوية.

وهنأ مدير "تعليم صبيا" الدكتور حسن بن محسن خرمي، ممثلات المملكة المرشحات للمشاركة في فعاليات معرض جلوب البيئي الافتراضي للعلوم ٢٠٢٠م والطالبات الفائزات ضمن منافسات الأولمبياد العلمي، الذي يأتي إدراكاً من وزارة التعليم لأهمية إعداد وبناء جيل مبدع قادر على التفاعل مع العالم بلغة علمية وليسهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية، مشيداً بجهود قسم نشاط الطالبات والمنسقات في الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس وقائدات المدارس اللاتي لهن دور في تحفيز الطالبات للمشاركة بالمنافسات الدولية والوزارية.

وأضاف الدكتور "الخرمي": ما تحقق اليوم يعكس الاهتمام المتنامي لدى الطالبات وأسرهم والميدان التعليمي الذي يدرك الأثر الإيجابي لهذه المنافسات في تنمية القدرات العلمية للطلبة والطالبات"، مشيداً بالدعم الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة لأبناء وبنات هذا الوطن.

وقدم التهنئة لأمير منطقة جازان ونائبه، ورافعاً شكر وتقدير إدارة تعليم صبيا لمقام وزارة التعليم بقيادة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، لدعمه وحرصه على تنمية قدرات ومهارات ومعارف الطلبة، متمنياً للجميع دوام التوفيق والتميز.

وأوضحت المساعدة للشؤون التعليمية بنات، حنان بنت علي الحازمي، أن معرض جلوب الدولي الافتراضي ٢٠٢٠ م والذي يقام افتراضياً هذا العام يتيح للطالبات استخدام البيانات التي قمن بإدخالها في قاعدة بيانات جلوب والتعاون مع أحد العلماء، حيث يمثل هذا المعرض فرصة كبيرة للطالبات لممارسة المهارات التي تعلموها من خلال مشاركتهن في برنامج جلوب البيئي وتطبيقهم لمعالجة مشاكل العالم الحقيقي.

من جهة أخرى، أشارت "الحازمي" إلى أن مسابقة الأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات والتي تطلقها وزارة التعليم سنوياً، تهدف للبحث عن المتميزين من الطلاب والطالبات بغرض دعمهم وتنمية قدراتهم واستثمار هذه القدرات الاستثمار الأمثل للدفع بعجلة التنمية في المملكة مما يخلق لهم فرصاً متنوعة على صعيد المنافسة المحلية والدولية ليحققوا طموحاتهم ويسهموا في رفع اسم المملكة العربية السعودية في المسابقات الدولية، إضافة لسعيها لتعزيز الثقة في القدرة الوطنية على المنافسة العالمية في مجال العلوم والرياضيات ورفع وعي المجتمع بدور العلوم والرياضيات وتنمية روح التنافس العلمي بين عناصر العملية التعليمية، والإسهام في تحقيق التكامل بين النشاط والمقررات الدراسية وتنمية المهارات العلمية التطبيقية وتنمية الثقافة العلمية الابداعية لدى الطالبات.