أمانة الجوف تُغلق 5 منشآت تجارية خلال أسبوع

نفّذت 4434 جولة لمتابعة الاشتراطات البلدية

نفّذت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها خلال أسبوع 4434 جولة رقابة ميدانية على الأسواق والمراكز والمنشآت التجارية والمطاعم والكافيهات وصالونات الحلاقة، لمتابعة تطبيق الاشتراطات البلدية والإجراءات الاحترازية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان؛ أن الجولات الرقابية أسفرت عن رصد 103 مخالفات وإغلاق خمس منشآت.

وأكّد "الحموان"؛ أن الأمانة لن تتوانى في تطبيق العقوبات الفورية على المخالفين، مشيراً إلى استمرار الحملات الميدانية المكثّفة لمراقبة تطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية، ودعا المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفة عبر مركز الاتصال الموحد 940، وتطبيق "بلدي" المتاح عبر الأجهزة الذكية.