النفط يهبط 1 %.. "برنت" عند 42.4 دولار للبرميل

انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط نحو 1 في المائة

تراجعت أسعار عقود خام برنت لأقرب استحقاق، اليوم، بنسبة 1 في المائة؛ لتتداول عند 42.4 دولار للبرميل.

ووفق رويترز، انخفضت كذلك أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، بنحو 1 في المائة؛ ليتداول عند 40.2 دولار للبرميل.