النفط يهبط 1 %.. "برنت" عند 42.4 دولار للبرميل

تراجعت أسعار عقود خام برنت لأقرب استحقاق، اليوم، بنسبة 1 في المائة؛ لتتداول عند 42.4 دولار للبرميل.
ووفق رويترز، انخفضت كذلك أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، بنحو 1 في المائة؛ ليتداول عند 40.2 دولار للبرميل.النفط أسعار النفط
انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط نحو 1 في المائة
تراجعت أسعار عقود خام برنت لأقرب استحقاق، اليوم، بنسبة 1 في المائة؛ لتتداول عند 42.4 دولار للبرميل.
ووفق رويترز، انخفضت كذلك أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، بنحو 1 في المائة؛ ليتداول عند 40.2 دولار للبرميل.