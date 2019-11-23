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طهران طلبت من روسيا قرضًا إضافيًا بملياري دولار

العقوبات الأمريكية آتت أكلها.. إيران تستدين لتمويل مشاريعها

كشف وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم (السبت)، أن إيران طلبت من روسيا قرضًا إضافيًا بقيمة ملياري دولار؛ لتمويل مشروعات تشمل بناء محطات للطاقة الحرارية وتوليد الكهرباء بالطاقة المائية وسككًا حديدية وعربات لقطارات الأنفاق.





ونقلت "رويترز" عن "نوفاك" قوله: "لدينا قروض مخصصة للإيرانيين وهم يطلبون منا رفع القيمة الإجمالية لخمسة مليارات دولار".

ولجوء النظام الإيراني للاستدانة لتغطية نفقات مشاريع البنية الأساسية يشير إلى أن العقوبات الأمريكية آتت أكلها، وأن النظام يعاني من عجزي مالي مزري.