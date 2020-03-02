هيئة النقل تعلن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة

آخر موعد للتقديم 5 مارس ووفق عدة شروط

أعلنت الهيئة_العامة_للنقل عن توفر عدد من الـ#وظائف الشاغرة؛ وفق مجموعة من الشروط التي حدّتتها، ومنها أن يكون المتقدم #سعودي الجنسية ولديه التأهيل المناسب لمجال الـ#وظيفة، ويجيد الإنجليزية والحاسب، بالإضافة إلى اللياقة الصحية.

وبيّن أن آخر موعد للتقديم الخميس 5 مارس 2020؛ وذلك عبر الرابط: https://career.tga.gov.sa