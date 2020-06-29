مكة تسجل "صفر وفيات" من كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

المملكة شهدت 48 حالة وفاة.. والرياض في المقدمة بـ 31 شخصاً

خلت مكة المكرمة من قائمة المدن والمحافظات التي سجلت حالات وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت وزارة الصحة اليوم 48 حالة وفاة توزعت على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

وكان للرياض النصيب الأكبر من وفيات اليوم، حيث شهدت 31 حالة وفاة، ليصبح إجمالي الوفيات فيها 387 حالة وفاة منذ بداية الجائحة حتى الآن، بينما بلغ إجمالي الوفيات بمكة المكرمة 407 حالات وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441 04:15 PM

المملكة شهدت 48 حالة وفاة.. والرياض في المقدمة بـ 31 شخصاً

مكة تسجل "صفر وفيات" من كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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خلت مكة المكرمة من قائمة المدن والمحافظات التي سجلت حالات وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت وزارة الصحة اليوم 48 حالة وفاة توزعت على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

وكان للرياض النصيب الأكبر من وفيات اليوم، حيث شهدت 31 حالة وفاة، ليصبح إجمالي الوفيات فيها 387 حالة وفاة منذ بداية الجائحة حتى الآن، بينما بلغ إجمالي الوفيات بمكة المكرمة 407 حالات وفاة.

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فيروس كورونا الجديد

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