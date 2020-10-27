رئاسة الحرمين تناقش استعدادات المرحلة الثالثة من "العمرة"

بالتعاون مع الجهات الأمنية والحكومية والجهات ذات العلاقة

ناقش الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أمس، استعدادات الرئاسة للمرحلة الثالثة من موسم العمرة، مع وكلاء الرئاسة وقادة الفرق الميدانية.

وأكّد أهمية تهيئة الأجواء وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام والمسجد النبوي من فيروس كورونا، وذلك استعداداً لبدء المرحلة الثالثة من موسم العمرة، بالتعاون مع الجهات الأمنية والحكومية والجهات ذات العلاقة.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

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27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442 12:33 PM

بالتعاون مع الجهات الأمنية والحكومية والجهات ذات العلاقة

رئاسة الحرمين تناقش استعدادات المرحلة الثالثة من "العمرة"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مكة المكرمة

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ناقش الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أمس، استعدادات الرئاسة للمرحلة الثالثة من موسم العمرة، مع وكلاء الرئاسة وقادة الفرق الميدانية.

وأكّد أهمية تهيئة الأجواء وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام والمسجد النبوي من فيروس كورونا، وذلك استعداداً لبدء المرحلة الثالثة من موسم العمرة، بالتعاون مع الجهات الأمنية والحكومية والجهات ذات العلاقة.

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الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

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