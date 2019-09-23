في فعاليات اليوم الوطني.. محافظ صامطة يدشن المعرض التوعوي للمستشفى العام

الفعاليات نفذتها البلدية بمشاركة عددٍ من الدوائر الحكومية والخدمية

دشن محافظ صامطة، أحمد بن عبدالله زعلة، المعرض التوعوي الذي نظمه مستشفى صامطة العام بصحة جازان، وذلك بمنتزه ذوي الهمم بالمحافظة في فعاليات الاحتفال بذكرى اليوم الوطني ٨٩ التي نفذتها بلدية محافظة صامطة بمشاركة عددٍ من الدوائر الحكومية والخدمية.

وتجول "زعلة" بالمعرض الذي احتوى على عددٍ من الأركان حيث تم شرح اختصاص كل ركن والخدمة التي يقدمها للمرضى والمراجعين، وقد اشتمل المعرض التوعوي على عرض الخدمات المقدمة من قسم الأشعة والتصوير الطبي التمريض، الرعاية الصيدلية، عيادة مكافحة التدخين، التغذية وحملة التبرع بالدم التي نفذها قسم المختبر وبنك الدم بالمستشفى.

من جهة أخرى، ثمّن محافظ صامطة ما تقوم به إدارة مستشفى صامطة من جهود متميزة في توعية المواطنين وتفعيل مناسبة اليوم الوطني ٨٩ في فعاليات بلدية محافظة صامطة.

ومن جانب آخر، أوضح مدير مستشفى صامطة عبدالله عريشي أن المعرض يستهدف جميع شرائح المجتمع ويقدم عددًا من الجوانب التوعوية والتثقيفية، موجهًا في الوقت نفسه شكره لمحافظة صامطة وبلدية صامطة، على جهودهم في التنظيم والتعاون مع الجهات المشاركة.