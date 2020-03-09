فيديو يوثق مسير طالب لمدرسته صباحاً رغم تعليق الدراسة ومطالب بتكريمه

غير مهتم بمواقع التواصل وينام مبكراً ما جعله يستيقظ فجراً.. "لم يعلم بالقرار"

وثّق مقطع فيديو، صباح اليوم، طالباً في المرحلة الابتدائية أثناء ذهابه مشياً للمدرسة التي تقع في قريته؛ حيث إنه لم يعلم بقرار تعليق الدراسة الذي صدر مساء أمس.

وقال موثق الفيديو: إن الطالب الذي يسكن في قرية العشة بمحافظة صبيا بجازان، لم يعلم عن تعليق الدراسة؛ لكونه غير مهتم بمواقع التواصل الاجتماعي، وينام مبكراً، الأمر الذي جعله يستيقظ فجراً للذهاب للمدرسة.

وطالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتكريم الطالب من قبل إدارة تعليم صبيا على تفانيه وحرصه على الدوام المدرسي.