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بعد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المحافظة

"مدني حفر الباطن" يحذر من مجاري الأودية والسيول

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني في محافظة حفر الباطن الجميع إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

وهطلت، صباح اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة حفر الباطن، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم.