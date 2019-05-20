ترامب مغرداً: لا صحة عن سعي أمريكا للتفاوض مع إيران

قال: اقتصادهم سيستمر في الانهيار وإنه أمر محزن للشعب الإيراني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا صحة عن محاولة الولايات المتحدة للتفاوض مع إيران. مبيناً أن ذلك لا أساس له من الصحة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: الإيرانيون سيتصلون بنا عندما سيكونون مستعدين، وحتى ذلك الحين فإن اقتصادهم سيستمر في الانهيار.. إنه أمر محزن للشعب الإيراني.

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20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440 08:55 PM

قال: اقتصادهم سيستمر في الانهيار وإنه أمر محزن للشعب الإيراني

ترامب مغرداً: لا صحة عن سعي أمريكا للتفاوض مع إيران

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا صحة عن محاولة الولايات المتحدة للتفاوض مع إيران. مبيناً أن ذلك لا أساس له من الصحة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: الإيرانيون سيتصلون بنا عندما سيكونون مستعدين، وحتى ذلك الحين فإن اقتصادهم سيستمر في الانهيار.. إنه أمر محزن للشعب الإيراني.

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