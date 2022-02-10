الاقتصاد السعودي ينمو 6.8% في الربع الرابع.. و3.3% لعام 2021

وارتفع القطاع غير النفطي بنسبة 5% والحكومي بنسبة 2.4%

أظهرت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة بنسبة 6.8% خلال الربع الرابع من العام الماضي، وبذلك يسجل العام الماضي كاملًا نموًّا بلغ 3.3%.

وجاء النمو في الربع الرابع من العام الماضي نتيجة لارتفاع القطاع النفطي بنسبة 10.8% بسبب ارتفاع إنتاج السعودية من النفط لمواجهة الطلب المتزايد على الخام عالميًّا.

ونمو القطاع النفطي هو الأعلى منذ الربع الأول 2012 عندما سجل 13.2%.

وارتفع القطاع غير النفطي بنسبة 5%، كما ارتفع القطاع الحكومي بنسبة 2.4%.

وكانت الحكومة السعودية قد توقعت تحقيق نمو اقتصادي نسبته 2.9% خلال العام الماضي 2021؛ بينما تتوقع نمو 7.4% للعام الجاري.