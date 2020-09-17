توقيع اتفاقية المكتب الإقليمي لـ"السياحة العالمية" في الرياض

أبرمها "الخطيب" مع الأمين العام للمنظمة "بولوكاشيفيلي"

وقع وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية زوراب بولوكاشيفيلي، اتفاقية بشأن إنشاء مكتب إقليمي في مدينة الرياض.

يأتي ذلك لأهمية تطوير قطاع السياحة وتنفيذ أنشطة المنظمة في منطقة الشرق الأوسط تحت إشراف الأمين العام، ويعد المكتب جزءًا لا يتجزأ من المنظمة.

وتتولى المنظمة إدارة المكتب من مقرها في مدريد، إسبانيا.

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17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442 06:13 PM

أبرمها "الخطيب" مع الأمين العام للمنظمة "بولوكاشيفيلي"

توقيع اتفاقية المكتب الإقليمي لـ"السياحة العالمية" في الرياض

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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وقع وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية زوراب بولوكاشيفيلي، اتفاقية بشأن إنشاء مكتب إقليمي في مدينة الرياض.

يأتي ذلك لأهمية تطوير قطاع السياحة وتنفيذ أنشطة المنظمة في منطقة الشرق الأوسط تحت إشراف الأمين العام، ويعد المكتب جزءًا لا يتجزأ من المنظمة.

وتتولى المنظمة إدارة المكتب من مقرها في مدريد، إسبانيا.

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