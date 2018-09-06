وفد أمريكي يناقش مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية سبل التعاون المشترك

ناقشا أدوات التطوير في المجال وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها بالبلدين

استقبل الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم بمقر الهيئة، أمس الأربعاء، ملحق الملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بيتر مهرافاري.

وفي التفاصيل، استعرض اللقاء أوجه التعاون في مجال الملكية الفكرية وسبل تطويرها وتعزيزها بين الجانبين في مجالات حقوق الملكية الفكرية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن إطار المشاورات بشأن مذكرة التفاهم وتطوير التعاون بين الجانبين في مجال الملكية الفكرية وحمايتها، وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين.