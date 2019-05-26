قوميز للهلاليين بـ"العربية": أفتخر بانتمائي لكم .. وأعدكم بموسم مميز

وجّه الفرنسي بافيتمبي قوميز رسالة إلى جماهير فريق الهلال عبر حسابه في تويتر كُتبت باللغة العربية.

وقال قوميز في رسالته:"لقد كان موسمًا جميلاً، مع أننا للأسف لم نحقق خلاله ما كنا نطمح".

وأضاف: قضيت أنا وعائلتي سنة جميلة بالرياض محاطين بالحب والاحترام من قِبل جماهيرنا الرائعة.

وزاد : ولكن على الرغم من عدم حصولنا على اللقب إلا أنني استطعت التغلب على رقمي القياسي بعدد الأهداف.

وتطرق إلى النادي وقال: "أنا أفتخر بكوني انتمي إلى واحد من أهم الأندية وأكثرها حصولاً على الألقاب في الخليج وصاحب أخلص مشجعين".

وأضاف: في نادي الهلال أنعم الله عليّ بأعضاء رائعين أسهموا في التأقلم بسرعة وعلموني السخاء.

وزاد: هذا الموسم لم يكن على قدر طموحاتنا لكني أعدكم أن يكون الموسم المقبل أفضل بكثير لأني أشعر بأنني في وطني لذلك أشكر الجميع في النادي وأشكركم بعمق لكل الحب والمشاعر الدافئة التي تحيطونني بها، هدفي تحقيق الألقاب .. أراكم قريبًا.