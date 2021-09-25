أمانة الشرقية تضبط 77 مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفّذت 2462 جولة رقابية خلال اليومين الماضيين

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين 2462 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.

وقد أسفرت الجولات عن ضبط 77 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا"، وكذلك المخالفات البلدية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.