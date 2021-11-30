"الزعاق": الجمعة أول المربعانية وقبل دخولها تكون الرياح الشمالية هي السائدة

قال إنها المسؤولة عن نقل البرودة من المناطق القطبية إلينا في هذا الوقت

قال خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق، إن يوم الجمعة المقبل أول المربعانية، وقُبيل دخولها بأيام كحال أيامنا هذه تكون الرياح الشمالية هي السائدة ويكون انحدارها قوياً طوال المربعانية والشبط وتتسم بالصلافة (القوة مع البرودة).

وأضاف عبر فيديو نشره في حسابه بتويتر، أن المربعانية هي المسؤولة عن نقل البرودة من المناطق القطبية إلينا في هذا التوقيت.

وتابع: إن الرياح بوجه عام تنقسم إلى قسمَين: رياح موسمية، التي تهب في موسم معين؛ كرياح البوارح الصيفية، التي تهب مع شروق الشمس وتشتد مع الظهيرة، وفي الغروب تهدأ ويترسب الغبار على الأشياء.. ورياح تجارية، وهي السائدة في فصل معين وسُميت بهذا الاسم؛ لأنها تستخدم في تحريك السفن التجارية، وهي في عرض البحر.