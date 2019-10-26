شاهد .. الأمطار تغمر فياض الحسكي وترسم مناظر طبيعية

وثَّقها "السلوم" بكاميرته الطائرة بالصور والفيديوهات لـ"سبق"

وثَّق المصور حمد السلوم مياه الأمطار التي غمرت فياض شعيب الحسكي شمال شرق القصيم، وأحاطت السيول بأشجارها من كل جانب في منظر طبيعي جميل، شدَّ الأنظار في ظل الأجواء الآسرة.

وكان المصور السلوم قد وثَّق ذلك بكاميرته الطائرة بالصور والفيديوهات، واختص بها"سبق "، بعد أن أصبح فياض الحسكي ضمن محمية التيسية.

وتقع فياض شعيب الحسكي شمال شرق القصيم، ويمكن الوصول إليها عن طريق بريدة - قُبة على مسافة 150كم، ثم الاتجاه يسارًا مع أول دوار بمدينة قُبة إلى بلدة الزبيرة على مسافة 75كم قبل الاتجاه شرقًا إلى الوادي على مسافة 15كم من الزبير.

وفياض الحسكي أصبحت ضمن محمية التيسية؛ ولا بد من الحصول على التصاريح النظامية لزيارتها من مقر إدارة المحمية، أو من خلال التقديم على الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.