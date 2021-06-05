شاهد.. عواصف رعدية تُغرق شوارع باريس

شلل بالحركة المرورية وفيضانات في ريمس

شهدت شوارع متفرقة من باريس، عواصف رعدية، خلال الساعات الماضية، وأغرقت الأمطار الشوارع.

ووفقاً للقناة الإخبارية الأوروبية "يورونيوز"، أسفرت الأمطار عن إعاقة الحركة المرورية، صباح اليوم، بين الشوارع المتفرقة في العاصمة الفرنسية، فيما أدّت العواصف إلى حدوث فيضانات في مدينة ريمس الفرنسية.

ولم تسفر هذه التغيرات الجوية عن إصابات أو خسائر كارثية، واقتصرت الأضرار على تلف الدرّاجات النارية وبعض السيارات وغرق بعض ضواحي باريس.