شاهد.. عواصف رعدية تُغرق شوارع باريس

شلل بالحركة المرورية وفيضانات في ريمس

شهدت شوارع متفرقة من باريس، عواصف رعدية، خلال الساعات الماضية، وأغرقت الأمطار الشوارع.

ووفقاً للقناة الإخبارية الأوروبية "يورونيوز"، أسفرت الأمطار عن إعاقة الحركة المرورية، صباح اليوم، بين الشوارع المتفرقة في العاصمة الفرنسية، فيما أدّت العواصف إلى حدوث فيضانات في مدينة ريمس الفرنسية.

ولم تسفر هذه التغيرات الجوية عن إصابات أو خسائر كارثية، واقتصرت الأضرار على تلف الدرّاجات النارية وبعض السيارات وغرق بعض ضواحي باريس.

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05 يونيو 2021 - 24 شوّال 1442 01:16 PM

شلل بالحركة المرورية وفيضانات في ريمس

شاهد.. عواصف رعدية تُغرق شوارع باريس

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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شهدت شوارع متفرقة من باريس، عواصف رعدية، خلال الساعات الماضية، وأغرقت الأمطار الشوارع.

ووفقاً للقناة الإخبارية الأوروبية "يورونيوز"، أسفرت الأمطار عن إعاقة الحركة المرورية، صباح اليوم، بين الشوارع المتفرقة في العاصمة الفرنسية، فيما أدّت العواصف إلى حدوث فيضانات في مدينة ريمس الفرنسية.

ولم تسفر هذه التغيرات الجوية عن إصابات أو خسائر كارثية، واقتصرت الأضرار على تلف الدرّاجات النارية وبعض السيارات وغرق بعض ضواحي باريس.

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