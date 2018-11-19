"الحسيني": مواقف خادم الحرمين أكدت الثوابت العربية وحماية السعودية للأمن القومي

المجلس الإسلامي العربي رحَّب بإعلان الملك استمرار التمسك بقيم الشريعة السمحاء

أشاد الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي في لبنان، الدكتور محمد علي الحسيني، بمواقف خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز في خطابه أمام مجلس الشورى السعودي اليوم الاثنين، الذي شمل مختلف نواحي السياسة الداخلية والخارجية للمملكة العربية السعودية.

وتفصيلاً، رحب المجلس في بيان له اليوم بإعلان الملك سلمان استمرار السعودية في التمسك بقيم الوسطية والتسامح والاعتدال في ظل الشريعة الإسلامية السمحاء.

ونوه "الحسيني" بالسياسة الداخلية القائمة على خدمة الإنسان، وتطوير الاقتصاد السعودي من أجل صالحه العام وخير البلاد. مرحبًا بتجديد الثقة بولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تنفيذ التوجيهات الملكية على مختلف المستويات الداخلية والخارجية والاقتصادية.

وأشاد الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي بمواقف خادم الحرمين الشريفين الخارجية القائمة على الثوابت العربية فيما يتعلق بقضية فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني، كما تؤكد خيارات الأمم المتحدة بشأن الحل السياسي في كل من سوريا واليمن.

وأيد "الحسيني" الموقف الحازم للمملكة من النظام الإيراني الذي دأب على التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ورعاية الإرهاب، وإثارة الفوضى والخراب في العديد من دول المنطقة. مشددًا على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي لوضع حد لبرنامج النظام الإيراني النووي، ووقف نشاطاته الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار.

وختم "الحسيني" مؤكدًا أن المواقف السعودية تنطلق من المصلحة العربية والإسلامية؛ ما يؤهل السعودية للاستمرار في دورها القيادي والريادي في معركة صيانة الأمن القومي العربي وتعزيزه.