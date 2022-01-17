بالفيديو.."التحالف" يعرض لقطات اعتراض وتدمير 8 مسيرات أطلقت باتجاه السعودية اليوم

أكد: نتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء

عرض تحالف دعم الشرعية في اليمن، لقطات لاعتراض طائرات مسيرة استهدفت المملكة اليوم الاثنين.

وأعلن "التحالف" اعتراض وتدمير 8 مسيرات أطلقت باتجاه السعودية اليوم، وأكد أننا نتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء.

وكان "التحالف" أعلن تنفيذ 39 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكداً أن الاستهدافات ضد الحوثيين بمأرب دمرت 21 آلية عسكرية وقتلت أكثر من 230 عنصرًا.

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