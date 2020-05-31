رداً على تساؤل الكثيرين.. "الصحة العالمية": الذباب لا ينقل "كورونا"

تنتقل العدوى بالقطرات ولمس أسطح يوجد عليها الفيروس

أفادت منظمة الصحة العالمية بأن الذباب المنزلي لا ينقل عدوى فيروس كورونا إلى الإنسان، وذلك رداً على تساءل الكثيرين حول العالم، عما إذا كان الذباب الذي يكثر في فصلي الربيع والصيف قادراً على نقل عدوى كورونا، بحسب ما أورد اليوم الأحد، "روسيا اليوم".

وبينت "الصحة العالمية" أن العدوى تنتقل بشكل رئيسي عن طريق القطرات، التي تنبعث من الشخص المصاب، عندما يسعل أو يعطس أو يتحدث.

وأضافت أن الإصابة بكورونا يمكن أن تحدث أيضاً عند ملامسة العين والأنف والفم بعد لمس أسطح موجود عليها الفيروس.