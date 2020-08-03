جدة .. إغلاق مستودعين خزنا منتجات غذائية منتهية الصلاحية

ضبطت ٦٨٣٠ كيلو وأحيلت المنشأتين للجهات المعنية لإجراء اللازم

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعين في #جدة قاما بتخزين منتجات غذائية منتهية الصلاحية ودواجن دون اتباع اشتراطات التخزين اللازمة.



وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم ضبط ٦٨٣٠ كيلو من المنتجات المخالفة، وعليه أحيلت المنشأتين للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهما.