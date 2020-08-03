جدة .. إغلاق مستودعين خزنا منتجات غذائية منتهية الصلاحية

ضبطت ٦٨٣٠ كيلو وأحيلت المنشأتين للجهات المعنية لإجراء اللازم

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعين في #جدة قاما بتخزين منتجات غذائية منتهية الصلاحية ودواجن دون اتباع اشتراطات التخزين اللازمة.


وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم ضبط ٦٨٣٠ كيلو من المنتجات المخالفة، وعليه أحيلت المنشأتين للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهما.

هيئة الغذاء والدواء

1

03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441 02:21 PM

ضبطت ٦٨٣٠ كيلو وأحيلت المنشأتين للجهات المعنية لإجراء اللازم

جدة .. إغلاق مستودعين خزنا منتجات غذائية منتهية الصلاحية

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

0 1,889

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعين في #جدة قاما بتخزين منتجات غذائية منتهية الصلاحية ودواجن دون اتباع اشتراطات التخزين اللازمة.


وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم ضبط ٦٨٣٠ كيلو من المنتجات المخالفة، وعليه أحيلت المنشأتين للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهما.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

هيئة الغذاء والدواء

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020