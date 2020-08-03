جدة .. إغلاق مستودعين خزنا منتجات غذائية منتهية الصلاحية

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعين في #جدة قاما بتخزين منتجات غذائية منتهية الصلاحية ودواجن دون اتباع اشتراطات التخزين اللازمة.
هيئة الغذاء والدواء
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم ضبط ٦٨٣٠ كيلو من المنتجات المخالفة، وعليه أحيلت المنشأتين للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهما.
ضبطت ٦٨٣٠ كيلو وأحيلت المنشأتين للجهات المعنية لإجراء اللازم
أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعين في #جدة قاما بتخزين منتجات غذائية منتهية الصلاحية ودواجن دون اتباع اشتراطات التخزين اللازمة.
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم ضبط ٦٨٣٠ كيلو من المنتجات المخالفة، وعليه أحيلت المنشأتين للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهما.