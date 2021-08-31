رئيس البرلمان اللبناني يدعو إلى تشكيل الحكومة هذا الأسبوع وليس أكثر

"بري" طالب بتنحية الخلافات لإنقاذ البلاد من الانهيار

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، كبار الساسة في البلاد، اليوم "الثلاثاء"، إلى تشكيل حكومة هذا الأسبوع وليس أكثر.

وقال "بري" في كلمة نقلها التلفزيون: "يجب تنحية كل الخلافات؛ لإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي"؛ وفقًا لـ"رويترز".

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31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443 07:43 PM

"بري" طالب بتنحية الخلافات لإنقاذ البلاد من الانهيار

رئيس البرلمان اللبناني يدعو إلى تشكيل الحكومة هذا الأسبوع وليس أكثر

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، كبار الساسة في البلاد، اليوم "الثلاثاء"، إلى تشكيل حكومة هذا الأسبوع وليس أكثر.

وقال "بري" في كلمة نقلها التلفزيون: "يجب تنحية كل الخلافات؛ لإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي"؛ وفقًا لـ"رويترز".

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