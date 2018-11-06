وزارة التجارة تخصص مكتبًا لخدمة المتقاعدين في نجران

لأول مرة مباشرة بالمنطقة

خصصت وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة نحران، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتقاعد، لأول مرة بالمنطقة؛ مكتبًا لخدمة المتقاعدين مباشرة.

يهدف المكتب الذي تم تخصيصه داخل مبنى وزارة التجارة والاستثمار، إلى تخفيف العبء، والتسهيل على المتقاعدين من أبناء هذا الوطن الغالي.

يأتي هذا نظيرًا لجهودهم التي قدموها أثناء خدمتهم العملية في قطاعات الدولة كافة، المدنية والعسكرية .