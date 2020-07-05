الأردن: 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1164

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1164 إصابة.

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن الحالات الجديدة تعود لـ 8 أردنيين قادمين من الخارج، و3 سائقي شاحنات قادمين عبر الحدود، أحدهم أردني واثنان أجانب، وحالة مخالطة لشخص مصاب.