المسند: لا يلوح في الأفق انخفاضٌ ملحوظٌ لدرجة الحرارة حتى نهاية أغسطس

تتشكّل بعض السحب التي قد تهطل منها أمطارٌ على أجزاءٍ من مرتفعات جازان

أكّد أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، أنه حتى نهاية شهر #أغسطس الحالي لا يلوح في الأفق انخفاضٌ لدرجة الحرارة بشكلٍ ملحوظٍ وكبير.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم أن تتشكّل بعض السحب التي قد تهطل منها أمطارٌ متفرقة على أجزاءٍ من مرتفعات #جازان #عسير #الباحة، وقد تمتد حتى منطقة #مكة.