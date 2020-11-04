أسواق المراهنات تتوقع فوز "بايدن"

"سماركتس" منحته نسبة 56%

عاد المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن مرة أخرى، اليوم الأربعاء، ليكون المرشح المفضل للفوز بالانتخابات الأمريكية في أسواق المراهنات عبر الإنترنت، وفقاً لما ذكرته شركة سماركتس إكستشنج التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، وهو انعكاس لثروة الرئيس دونالد ترامب الذي كان المفضل بين عشية وضحاها.

وتمنح "سماركتس" "بايدن" فرصة 56% للفوز بالانتخابات الأمريكية، وهو تقلب هائل من 29% قبل ساعة، وفقاً لـ "رويترز".

وجاء هذا التحول بعد أن تفوق "بايدن" على "ترامب" في ولاية ويسكونسن، حيث تم فرز 89% من الأصوات حتى الآن، وحصل "ترامب" على 49% و"بايدن" على 49.3% من الأصوات.